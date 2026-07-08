Во Владимирской области поход за ягодами едва не обернулся настоящей трагедией. В Муромском округе в выходные дни 77-летняя Антонина Викторовна вышла в лес прогуляться. Время шло – обычный

Во Владимирской области поход за ягодами едва не обернулся настоящей трагедией. В Муромском округе в выходные дни 77-летняя Антонина Викторовна вышла в лес прогуляться. Время шло – обычный поход превратился в попытки выбраться из незнакомой местности. Родственники дозвониться до пенсионерки не смогли. Сообщили о случившемся в поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт». Добровольцам повезло – Антонина Викторовна вышла