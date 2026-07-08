Региональный закон запрещает торговлю алкогольными напитками в День семьи, любви и верности на территории Владимирской области. Ограничение начало действовать с 21.00 7 июля и продлится до 9.00

Региональный закон запрещает торговлю алкогольными напитками в День семьи, любви и верности на территории Владимирской области. Ограничение начало действовать с 21.00 7 июля и продлится до 9.00 9 июля. В соответствии с Законом Владимирской области от 14.10.2014 №111-ОЗ исключение сделано только для предприятий общественного питания: ресторанов, кафе и баров. Они работают в привычном режиме. Прокомментируйте