Двое юных спортсменов из Владимирской области вернулись домой с медалями юношеского Первенства мира по спортивной радиопеленгации. Они продемонстрировали выдающиеся навыки в поиске

Двое юных спортсменов из Владимирской области вернулись домой с медалями юношеского Первенства мира по спортивной радиопеленгации. Они продемонстрировали выдающиеся навыки в поиске скрытых радиопередатчиков, которые в этом необычном виде спорта называют “лисами”. Об этом поделились в правительстве региона. Соревнования завершились 5 июля в Веспреме, одном из старейших городов Венгрии, собрав сто талантливых атлетов из 20