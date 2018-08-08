У одного из домов на Мичуринском проспекте, к прохожему подошли неизвестные, которые, угрожая, отобрали у него мобильный телефон и сорвали серебряную цепочку с шеи, после чего скрылись...

Сотрудники патрульно-постовой службы полиции ОМВД России по району Раменки г. Москвы задержали троих приезжих по подозрению в грабеже.В ОМВД России по району Раменки г. Москвы поступило заявление от 33-летнего мужчины. Он сообщил, что у одного из домов на Мичуринском проспекте, к нему подошли двое неизвестных мужчин, которые, угрожая, отобрали у него мобильный телефон и сорвали серебряную цепочку с шеи, после чего скрылись. Мужчина незамедлительно обратился в полицию.В результате оперативно-розыскных мероприятий в течении 20 минут сотрудники патрульно-постовой службы полиции территориального ОМВД задержали подозреваемых. Ими оказались двое приезжих из ближнего зарубежья в возрасте 38 и 44 лет, один из которых ранее судим, и 38-летняя женщина. Часть похищенного изъята.Следственным отделением ОМВД России по району Раменки г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 161 УК РФ «Грабеж». В отношении подозреваемых мужчин избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, в отношении женщины - подписка о невыезде.Сотрудники УВД по ЗАО обращаются ко всем гражданам, пострадавшим от противоправных действий задержанного, с просьбой звонить по телефону (499) 233-91-00 или в службу «102» (c мобильных телефонов – 112).Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-39