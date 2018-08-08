Актер Андрей Гайдулян известный по сериалам Универ, Универ. Новая общага и СашаТаня женился. Артист долгое время скрывал свои отношения с коллегой по цеху.

Актер Андрей Гайдулян известный по сериалам "Универ","Универ. Новая общага" и "СашаТаня" женился. Артист долгое время скрывал своиотношения с коллегой по цеху.С начала этого года 34-летнего Гайдуляна стали частозамечать в компании артистки МХТ им. Чехова 26-летней Александрой Велескевич. Вначале пара отказывалась комментировать свои отношения, однако в июне Андрейвсе же признался, что долго не мог завоевать расположение девушки. Актер былсражен ее красотой, чувством юмора и неприступностью.Видимо, Гайдуляну удалось растопить сердце девушки, и та дажесогласилась выйти за него замуж. Как сообщает издание Super, молодые люди тайнопоженились в Лас-Вегасе.Поговаривают, что церемония была очень скромной и прошла ещев мае. Актеры тщательно скрывали факт бракосочетания. Представители артистовтакже отказываются что-либо говорить по этому поводу. "Я не комментирую личнуюжизнь своего артиста. Все, что могу сказать, что Андрей сейчас находится вЛос-Анджелесе, и у него все хорошо, а правда это или нет – решайте сами", —цитируетпредставителя Андрея StarHit.Отметим, что, судя по геолокации над последними снимками артистав Instagram, Андрей Гайдулян действительно много времени проводит в США. Именно поэтому поверить слухам о поспешной свадьбе очень легко.Примечательно, что артист недавно развелся с Дианой Очиловой,отношения с которой тянулись с 2010 года. Влюбленные то расходились, товоссоединялись. В 2016-м они сыграли красивую свадьбу за границей. Очиловаподдерживала Гайдуляна, когда тот боролся с раком. А вскоре после того, каксостояние звезды сериалов улучшилось, семья распалась, просуществовав чутьбольше года.Напомним, что в июле 2015 года у Андрею Гайдуляну поставили страшный лиагноз – лимфома. Популярный актер перенес несколько курсов химиотерапии и обследовалсяв Германии. В последнее время, по словам Андрея, его ничто не беспокоит, однакоон регулярно проверяется во избежание рецидива.