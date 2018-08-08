В ходе торгов на Московской бирже курс евро вырос сразу на 1,35 рубля - до 75 рублей, обновив максимум с 8 мая 2018 года. А стоимость доллара поднялась до 65,05 рубля - это на 1,6 рубля выше закрытия предыдущих торгов.

В ходе торгов на "Московской бирже" курс евро вырос сразу на 1,35 рубля — до 75 рублей, обновив максимум с 8 мая 2018 года. А стоимость доллара поднялась до 65,05 рубля — это на 1,6 рубля выше закрытия предыдущих торгов (последний раз курс доллара находился на уровне выше 65 рублей 11 апреля 2018 года).Официальный курс евро на 9 августа Центробанк РФ установил на уровне 73,8211 рубля, а курс доллара — на уровне 63,595 рубля.Причиной столь резкого падения российской валюты эксперты считают публикации в СМИ относительно возможности введения новых антироссийских санкций. В частности, стали известны подробности нового американского санкционного законопроекта, который предусматривает запрет на операции и замораживание активов в США российских государственных банков, в том числе Сбербанка, ВТБ и ВЭБа. Кроме того, в документе предлагается ввести запрет на операции с российским госдолгом со сроком обращения более двух недель, а также признать Россию "государством, спонсирующим терроризм", сообщает "Интерфакс"."Рынок довольно нервно воспринимает новости о возможном введении санкций на покупку российского госдолга. Санкционные риски, сезонность в динамике платежного баланса создают предпосылки для движения доллара выше 64 рублей. Но пока делать выводы рано", — считают специалисты банка "Санкт-Петербург".По мнению старшего аналитика компании "Альпари" Романа Ткачука, вероятность принятия законопроекта в таком виде мала, но давление на Россию усиливается. "Сам факт наличия такого законопроекта настораживает, речь в нем идет о самых серьезных санкциях, это бомба замедленного действия", — пояснил он.