Приложение Gboard начало поддерживать больше национальных языков России, чем любая другая виртуальная клавиатура. Как сообщили в Google, последнее обновление вводит поддержку бурятского, сибирско-татарского и талышского языков, а до этого программу обучили ингушскому и карачаево-балкарскому, а также ливвиковскому наречию.

Приложение Gboard начало поддерживать больше национальных языков России, чем любая другая виртуальная клавиатура. Как сообщили в Google, последнее обновление вводит поддержку бурятского, сибирско-татарского и талышского языков, а до этого программу обучили ингушскому и карачаево-балкарскому, а также ливвиковскому наречию.Новая версия Gboard делает доступным большее число кириллических символов, которых нет в стандартной раскладке, и упрощает набор текста. Носителям 25 языков России доступны автоматическое исправление опечаток и функция предикативного ввода, который ускоряет печать, подсказывая следующие слова и фразы."Например, если вы печатаете по-татарски Мин сине...', вы увидите предложение 'Мин сине яратам' ('Я тебя люблю'), это стало возможным благодаря технологии машинного обучения", — сказали в Google.Gboard вышла в мае 2016 года. "Умная" клавиатура поддерживает более 400 языков и диалектов по всему миру. Программа позволяет печатать текст, скользя пальцем от буквы к букве, вставлять анимированные GIF-изображения, искать близлежащие кафе и рестораны, показывать новости, прогноз погоды и многое другое.∎"Умная" клавиатура SwiftKey появится в Windows 10 читайте такжеПолный список языков России, поддерживаемых Gboard, выглядит так: русский, адыгейский, башкирский, вепсский, горномарийский, ингушский, кабардино-черкесский, калмыцкий, карачаево-балкарский, коми, лакский, лезгинский, ливвиковский, мокшанский, осетинский, татарский, тувинский, удмуртский, чеченский, чувашский, эрзянский, якутский (саха), бурятский, сибирско-татарский и талышский.