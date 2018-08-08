Многолетняя ведущая телепрограммы Песня года Ангелина Вовк попала в аварию. После изучения видео с ДТП, сотрудники ГИБДД пришли к выводу, что виновницей происшествия стала сама знаменитость.

Многолетняя ведущая телепрограммы "Песня года" Ангелина Вовк попала в аварию. После изучения видео с ДТП, сотрудники ГИБДД пришли к выводу, что виновницей происшествия стала сама знаменитость.Камера наружного наблюдения сняла на видео аварию, в которую в Москве попала телеведущая и актриса Ангелина Вовк. По словам российской звезды, другой автомобиль выскочил на светофоре буквально "из-за спины", сообщают СМИ, Однако сотрудник правоохранительных органов неожиданно встал на сторону оппонента ведущей. На опубликованных кадрах видно, что автомобиль Вовк поворачивая направо, перестроился в левый ряд движения, передает . Другой автолюбитель пытаясь избежать столкновения, прибавил скорости, но аварию избежать не удалось. Таким образом, инспекторы верно оценили ситуацию, пишет .