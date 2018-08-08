Парад юных спортсменов, матчи по мини-футболу, бамперболл и даже турнир по киберспорту. В эту субботу на стадионе Лыбедь с размахом отметят День физкультурника. Как подготовились организаторы к жаркой погоде и чем будут удивлять владимирцев, узнали мои коллеги.

Парад юных спортсменов, матчи по мини-футболу, бамперболл и даже турнир по киберспорту. В эту субботу на стадионе "Лыбедь" с размахом отметят День физкультурника. Как подготовились организаторы к жаркой погоде и чем будут удивлять владимирцев, узнали мои коллеги."День физкультурника" на стадионе "Лыбедь" начнётся в субботу в час дня. Откроется праздник зажжением символической чаши "Олимпийского" огня и парадом воспитанников спортивных школ города. Как обещают организаторы, с этого момента заработают более 10 интерактивных площадок. Среди них перетягивание каната, батуты, столы с настольными играми, фотозона и научные опыты. Кроме того, для детей и взрослых приготовили занятия по йоге, фитнесу, а также лекции о правильном питании и здоровом образе жизни. Основной акцент сделают на футбольной тематике. Хоть мундиаль уже прошёл, но интерес к игре совсем не угас. Поэтому на празднике проведут турниры по мини-футболу для малышей и взрослых. Будет и традиционный матч между сборными мэрии и горсовета и ветеранов "Торпедо". Подготовили организаторы и сюрпризы.Ольга Молева, начальник городского управления по делам молодёжи: "Одним из новшеств будут - бамперболлы. Это игра в футбол в таких больших надувных шарах. Очень интересно и забавно, когда они большими шарами сталкиваются и не могут этот мяч выбить".Одной из площадок праздника станет - Второй городской Фестиваль среди владимирцев с ограниченными возможностями. На него уже заявилось более 40 особенных спортсменов.Денис Храмов, консультант управления по физической культуре и спорту: "Для людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Для этих людей не очень много мероприятий проводится, но вот День физкультурника - для них особый праздник. В программе фестиваля будет у нас биатлон. То есть они проходят трассу на колясках, стреляют из пневматики, одна из любимых игр - боччи, ну и гонка на колясках".А ещё на празднике можно будет сдать нормативы ГТО и проверить свою выносливость на площадке по кроссфиту. Впервые на "Дне физкультурника" проведут и турнир по киберспорту. Его участники будут играть виртуальные матчи. А вот деньги за победу можно получить вполне реальные - 10 тысяч рублей. И о погоде. В выходные обещают жару, но праздник спорта из-за неё не отменят. На стадионе будут дежурить медики, кроме того -Ольга Молева, начальник городского управления по делам молодёжи: "Обязательно будет вода, бесплатная. Обязательно там, где у нас будут детишки, мы предусмотрели шатры, чтобы укрыться от солнца. То есть это будет на воздухе, но под навесами".Вход и развлечения на площадках праздника будут бесплатными. А ещё каждому гостю при входе будут выдавать браслет с индивидуальным номером, который участвует в лотерее. Её проведут в конце праздника. Счастливчик, номер которого назовёт ведущий получит гироскутер.