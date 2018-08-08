47-летняя телеведущая Лера Кудрявцева – супруга хоккеиста Игоря Макарова, которая должна сама родить в ближайшее время, стала бабушкой. Мальчика, который родился у ее 28-летнего сына Жана Ленюка, назвали Львом - в честь отца телеведущей.

47-летняя телеведущая Лера Кудрявцева – супруга хоккеиста Игоря Макарова, которая должна сама родить в ближайшее время, стала бабушкой Льва.Так назвали мальчика, который родился у ее 28-летнего сына Жана Ленюка, сообщает портал Super.Внука назвали Львом в честь отца Леры Кудрявцевой — Льва Николаевича. Ребенок, которого ожидает сама телеведущая, станет первенцем в их браке с Игорем Макаровым.Таким образом, окажется, что этот ребенок станет дядей новорожденному внуку Леры, а разница в возрасте между старшим и младшим ребенком телеведущей будет больше 28 лет.