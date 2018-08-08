Экс-президент Сальвадора признался в хищении 300 миллионов долларов. На такой шаг Антонио Сака пошел, чтобы сократить себе тюремный срок.

Экс-президент Сальвадора признался в хищении 300 миллионов долларов. На такой шаг Антонио Сака пошел, чтобы сократить себе тюремный срок. Сейчас ему грозит до 30 лет лишения свободы, но если суд учтет чистосердечное признание, то, может быть, дадут только 10.Прокуратора также просит его вернуть государству 25 миллионов долларов. Кроме Саки, в хищении и отмывании денег признались два экс-министра его правительства. Антонио Сака возглавлял государство в Центральной Америке с 2004 по 2009 год, напоминает телеканал "Россия 24". Уголовное дело против него возбудили два года назад.