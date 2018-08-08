Приводят в порядок лестницы Владимира. Их в городе десятки. За большинство отвечает Центр управления городскими дорогами. Практически в ежедневном режиме дорожные рабочие демонтируют разбитые лестницы, чтобы сделать новые. Одна из бригад сегодня трудилась на улице Сергея Лазо. Жители окрестных домов попросили сделать лестницу с пандусом и поручнями.

Приводят в порядок лестницы Владимира. Их в городе десятки. За большинство отвечает "Центр управления городскими дорогами". Практически в ежедневном режиме дорожные рабочие демонтируют разбитые лестницы, чтобы сделать новые. Одна из бригад сегодня трудилась на улице Сергея Лазо. Жители окрестных домов попросили сделать лестницу с пандусом и поручнями.(ул. Сергея Лазо)Этой небольшой лестницей на улице Сергея Лазо жители были недовольны. Спускаться неудобно, нет перил и пандуса для колясок. Ежедневно здесь проходят тысячи владимирцев с улиц Сергея Лазо, Котовского, Лакина, Усадебной и Яблочкова. Местные жители обратились в управление ЖКХ и были услышаны. Заявку направили в "Центр управления городскими дорогами". Сегодня здесь работает бригада. Старую лестницу демонтируют с помощью экскаватора.Татьяна Кузнецова, председатель уличкома частного сектора: "Ходят с детьми, зимой с санками, бабульки. Вот то, что у нас не было пандусов и поручней это было очень неудобно. Посмотрим, как будет тут. Думаю, что они сделают очень хорошо, мы останемся довольны".Работать экскаватором-погрузчиком на небольшом пространстве непросто. Маневрировать приходится очень осторожно.Николай Большаков, сотрудник "Центра управления городскими дорогами": "Главное - привычка, нужно любить технику. Если душа лежит к ней - тогда будет всё получаться".После демонтажа рабочие очистят пространство, положат так называемую "подушку" из песка и щебня, затем зальют основу бетоном. Сами ступени, их будет 5, сделают из бортового камня. Он не скользит и выдерживает ежедневные нагрузки. Будут у лестницы также поручень и пандус.Алексей Дарин, начальник участка службы содержания объектов благоустройства ЦУГД: "Асфальта здесь не будет, он будет заменён плиткой тротуарной. Она такая же долговечная, как и асфальт. Размер ступеней - мы отталкиваемся от того, какие были, либо согласовываем с жителями, которые посылали обращение в ЖКХ. - А пандусы? - По нормативам: чтобы детская коляска, инвалидная могли спокойно подняться и спуститься".(ул. Дзержинского)Подобным образом, например, уже заменили лестницу на Дзержинского, около областной научной библиотеки. Её сделали всего неделю назад.Алексей Дарин, начальник участка службы содержания объектов благоустройства ЦУГД: "Здесь было больше ступеней, ступеней семь. Они были в худшем состоянии. На данном объекте мы заменили эти все ступени, сделали площадку и отсутствующий пандус, которого здесь не было, для колясок".К слову, долговечность больших и маленьких лестниц зависит от многих факторов. Во-первых, сколько по ним проходит людей, во-вторых, не разрушают ли их вандалы, ну и конечно, погода. Перепады температур и дожди, со временем повреждают ступеньки и панудсы. Поэтому городским лестницам периодически требуется обновление, ремонт или замена.( ул. пр-т Строителей)Маргарита Махрова, корреспондент 6 канала: "Эту лестницу на проспекте Строителей сделали ровно месяц назад, вместо старых ступеней установили новые из бортового камня и сделали вот такие поручни. Она должна прослужить несколько десятков лет".Кстати, если какая-то из городских лестниц нуждается в ремонте или обновлении, а бригада рабочих ещё до неё не добралась, можно оставить заявку по телефонам:Управление ЖКХ тел. тел.: 53-18-98, диспетчерская служба ЦУГД тел.: 47-90-94