Играют на заброшенной стройке. В Суздале недостроенный многоквартирный дом стал площадкой для развлечений подростков. Местные жители жалуются, что попасть на опасный объект не составляет труда даже для маленьких детей. Стройплощадка уже больше 10 лет находится без присмотра с открытыми воротами. Кто должен отвечать за опасный объект, разбиралась Валерия Саенко.

Играют на заброшенной стройке. В Суздале недостроенный многоквартирный дом стал площадкой для развлечений подростков. Местные жители жалуются, что попасть на опасный объект не составляет труда даже для маленьких детей. Стройплощадка уже больше 10 лет находится без присмотра с открытыми воротами. Кто должен отвечать за опасный объект, разбиралась Валерия Саенко.(г. Суздаль)Попасть на эту стройку не составляет никакого труда. По периметру забор только местами, на территории никакой охраны. По проекту это жилой комплекс из 9-ти многоэтажек. Их строительство начали еще в нулёвых. Городские власти, рассказывают жители, обещали предоставить в этом доме квартиры тем, кто стоит в очереди на жилье. Но вот уже 10 лет никаких работ здесь не ведется.Павел Мальков, житель г. Суздаля: "Почему не ведутся судебные прения? Почему не разбирается данная ситуация? Эти здания уже должны проходить какую-то определенную экспертизу, либо их надо достраивать, либо их надо ломать. По периметру стройки раньше вообще не было забора, потом обнесли забором, это я так понимаю, уже муниципальные затраты были, в итоге его весь сломали, разобрали. Никакого надзора за этим нет".Раньше на этом месте был спортгородок с футбольным полем, баскетбольной площадкой, сквером и сценой для выступлений. От прежнего благоустройства остались только стойки от баскетбольных корзин. А стройплощадку облюбовали подростки. При виде камеры они покидают привычное место отдыха. Люди жалуются, на заброшенном объекте все время собираются подозрительные компании.Валерия Саенко, корреспондент 6 канала: "О том, что эта стройка пользуется популярностью среди жителей города, говорят и оставленные здесь кучи мусора. В каждом углу помещения разбросаны пустые пивные бутылки".Рядом со стройплощадкой 2 детских сада и несколько жилых домов. Любимое развлечение местных детей - жечь пеноблоки. Взрослые боятся, что опасный объект может стать местом серьезной трагедии. На прошлой неделе с крыши заброшенной фермы в Судогодском районе уже упала 12-летняя девочка. Ее с тяжелыми травмами доставили в больницу. В Собинском районе при обрушении стены заброшенного здания погибла 6-летняя малышка. Люди недоумевают, почему не огородят этот недострой?-Эти штыри, они очень опасные, очень острые, и не дай Бог, соскользнет или запнется ребенок об этот штырь, он просто может на него налететь и на нем повиснуть.В администрации города поясняют, распоряжаться участком земли они не могут. С фондом "Содружество", который должен был построить здесь жилой комплекс, сейчас у местных чиновников идут суды.Сергей Сахаров, глава администрации г. Суздаль: "Сегодня изъять участок и полноценно им распоряжаться, в том числе, с недостроем муниципальному образованию мешает несвершившийся суд. В настоящий момент, как земельный участок, так и сам недострой находятся в аресте этой организации. Ждем решения суда. Мы ожидаем, что в этом году решение полноценное будет принято, и в этом случае, муниципальное образование г. Суздаль сможет принять квалифицированное и полноценное решение в отношении этого дома".Жители Суздаля недоумевают, что мешает властям до этого времени огородить недострой от посторонних? Ведь по сути, следить за безопасностью таких объектов - задача именно чиновников. Активисты будут писать заявление в прокуратуру, чтобы там нашли виновных в этой проблеме. Мы просим считать этот материал официальным обращением в надзорные органы.