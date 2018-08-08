Юрий Дудь – хороший парень, нов то же время – дезактуализированное дерьмо. Сергей Доренко поделился своими впечатлениями после интервью, которое взял у него популярный блогер.

Юрий Дудь – хороший парень, нов то же время – "дезактуализированноедерьмо". Сергей Доренко поделился своими впечатлениями после интервью,которое взял у него популярный блогер.Доренко возмутило, что Дудь беседовал с ним на заезженные темы,задавая вопросы о событиях 1990-х годов. У главреда радио "Говорит Москва"сложилось впечатление, что он говорит с иностранцем – который, к тому же,вообще ничем не интересуется."Говорил со мной будто дед Пропердыкин из Колхоза имениXXII партсъезда. Непрерывно ворошил старую срань про 90 – я боялся вывихнутьчелюсть от зевоты", – написал Доренко в Twitter.Журналист отметил, что отвечал лишь из вежливости.Само интервью еще не появилось в Сети – и Доренко намеренпросить Дудя его не публиковать. "Если есть возможность это не давать, я,наверное, ему сегодня напишу, чтобы он аннулировал. Потому что это был разговорс дедом-пропердыкином из под Воронежа, который вынырнул из девяностых и что-тотам: "Березовский, Березовский!". Какой Березовский, 20 лет прошло!Чувак вообще ничем не интересуется", – считает журналист.Некоторые подписчики с Доренко согласились. Однакобольшинство встали на защиту блогера. Они отметили, что по сравнению с Дудемжурналист сам выглядит весьма уныло. Ипосоветовали главреду радио "Говорит Москва" брать пример с блогера,у которого в разы больше фолловеров на том же YouTube.Журналист и телеведущий Владимир Познер не согласился с высказываниями Сергея Доренко. Он напомнил, что также давал интервью Юрию Дудю – и сказал все, что хотел сказать. А Дудь, по мнению Познера – талантливый молодой человек.