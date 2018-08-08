Юрий Дудь – хороший парень, нов то же время – дезактуализированное
дерьмо. Сергей Доренко поделился своими впечатлениями после интервью,
которое взял у него популярный блогер.
Юрий Дудь – хороший парень, нов то же время – "дезактуализированное
дерьмо". Сергей Доренко поделился своими впечатлениями после интервью,
которое взял у него популярный блогер.
Доренко возмутило, что Дудь беседовал с ним на заезженные темы,
задавая вопросы о событиях 1990-х годов. У главреда радио "Говорит Москва"
сложилось впечатление, что он говорит с иностранцем – который, к тому же,
вообще ничем не интересуется.
"Говорил со мной будто дед Пропердыкин из Колхоза имени
XXII партсъезда. Непрерывно ворошил старую срань про 90 – я боялся вывихнуть
челюсть от зевоты", – написал Доренко в Twitter.Журналист отметил, что отвечал лишь из вежливости.
Само интервью еще не появилось в Сети – и Доренко намерен
просить Дудя его не публиковать. "Если есть возможность это не давать, я,
наверное, ему сегодня напишу, чтобы он аннулировал. Потому что это был разговор
с дедом-пропердыкином из под Воронежа, который вынырнул из девяностых и что-то
там: "Березовский, Березовский!". Какой Березовский, 20 лет прошло!
Чувак вообще ничем не интересуется", – считает журналист.
Некоторые подписчики с Доренко согласились. Однако
большинство встали на защиту блогера. Они отметили, что по сравнению с Дудем
журналист сам выглядит весьма уныло. И
посоветовали главреду радио "Говорит Москва" брать пример с блогера,
у которого в разы больше фолловеров на том же YouTube.
Журналист и телеведущий Владимир Познер не согласился с высказываниями Сергея Доренко. Он напомнил, что также давал интервью Юрию Дудю – и сказал все, что хотел сказать. А Дудь, по мнению Познера – талантливый молодой человек.