Бывшая супруга Михаила Хачатуряна, который был убит собственными дочерьми, дала интервью Андрею Малахову в программе Прямой эфир. По словам женщины, жертвами домашнего тирана стала вся семья.

Бывшая супруга Михаила Хачатуряна, который был убит собственными дочерьми, дала интервью Андрею Малахову в программе "Прямой эфир". По словам женщины, жертвами домашнего тирана стала вся семья.Андрею Малахову удалось вывести Аурелию на эмоции. Вспоминая совместную жизнь с Хачатуряном, женщина не сдержала слез.Аурелия заявила, что Михаил вел себя жестоко не только по отношению к детям, но и к ней самой. Так, незадолго до свадьбы он изнасиловал невесту.По словам матери сестер, в браке с Хачатуряном у нее не было никакой жизни. "Первый раз он избил меня, когда я собиралась к маме. Он прижал меня к стенке и ударил по лицу, сказав, что я не могу никуда выходить и с кем-то общаться", – поделилась шокирующими подробностями женщина.Аурелия добавила, что всегда старалась брать удар на себя, чтобы деспот не обижал девочек. Однако это помогало лишь в определенный период. После этого Тиран все-таки переключился на детей. "Я и предположить не могла, что отец мог изнасиловать родную дочь. Девочки меня берегли, ничего не рассказывали, обо всем я узнала только от следователя", – со слезами на глазах сообщила экс-супруга Хачатуряна.Напомним, что жуткая трагедия произошла 27 июля в квартире на Алтуфьевском шоссе в Москве. Раненый мужчина скончался на лестничной площадке, позже его дочери сознались в убийстве..Ходят слухи, что убитый Михаил Хачатурян был связан с криминальным миром. Соседи и знакомые рассказывают, что по отношению к своим детям он был тираном и деспотом.