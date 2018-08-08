Артур Согомонян всюду представляет себя как самого большого друга Армена Джигарханяна. Он делает публичные заявления об артисте и от имени артиста, рассуждает о репертуарной политике театре и о личной жизни мэтра. Хотя еще не так давно был страшно далек от искусства и занимался продажей матрасов.

Артур Согомонян всюду представляет себя как самого большого друга Армена Джигарханяна. Он делает публичные заявления об артисте и от имени артиста, рассуждает о репертуарной политике театре и о личной жизни мэтра. Хотя еще не так давно был страшно далек от искусства и занимался продажей матрасов.Несколько дней назад очевидны увидели Артура Согомоняна в холле гостиницы "Рэдиссон Ройал, Москва". И даже сняли его на телефон. Да не одного, а за чашкой чая с актером и режиссером Сергеем Газзаровым. Тот известен по второстепенным ролям в картинах "Родня", "Такси-блюз", "Лимита", "Август. Восьмого". Но Согомонян сделал ему такое предложение, о котором Газзаров, кажется, и мечтать не мог.В холле играл рояль, было достаточно шумно, но отдельные фразы удалось разобрать: "Джигарханян совсем плох... В театре грядет реконструкция..." Согомонян, очевидно, предложил Газзарову пост директора театра. Вообще-то на эту должность назначают в Департаменте культуры, но Согомонян бы, конечно, попытался пролоббировать "своего человечка", а потом уже серьезно заняться вопросом хлебного здания на Ломоносовском проспекте и вопросом мощного бренда "Армен Джигарханян". К чести Газзарова, он, судя по разговору, он отказался от предложения, потому что понял, что дело тут мутное. Стоит заметить, что Согомонян, как и Джигарханян, родом из Армении. А Сергей Газзаров – из Азербайджана. Но когда речь про большие деньги, национальность роли не играет.Вообще, роль, которую во всей этой истории играет Артур Согомонян, еще только предстоит выяснить. И следственным органам, в том числе.Например, недавно из Главного управления Следственного Комитета России была получена бумага, в которой говорится: "Установлено, что в действиях Согомоняна А.А. и Мазур Э.В. усматриваются признаки преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ ("Мошенничество". – Прим. ред.). Расследование преступлений данной категории отнесено к компетенции органов внутренних дел".Согомонян любит называть себя "спонсором театра Джигарханяна", но никаких договоров своей помощи предоставить пока не может, когда, сколько и кому давал тоже затрудняется ответить. При этом в закрытой от врагов и, главное, журналистов группе Армена Джигарханяна в соцсети Facebookего "друг" то и дело пишет эссе про жизнь гениального артиста. "Вчера в театре был выходной. Армен Борисович отдыхал после активной и продуктивной недели. Начался новый сезон, большое количество интересных идей и планов. Предстоит серьезно поработать и многое изменить после бездарного управления Цымбалюк" – сообщил, в частности, он накануне.