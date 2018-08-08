Актер Никита Джигурда в шаге от получения многомилионного
наследства покойной предпринимательницы Людмилы
Браташ. Осталось утрясти некоторые сложности.
Актер Никита Джигурда в шаге от получения многомилионного
наследства покойной предпринимательницы Людмилы
Браташ. Осталось утрясти некоторые сложности.
В одном из столичных судов прошло очередное слушание по
этому скандальному делу. На заседании Джигурда заявил, что необходимо провести
ДНК-экспертизу, чтобы выяснить действительна Светлана Романова, которое тоже
претендует на имущество, является сестрой умершей бизнес-леди. Артист предложил
выкопать гроб с телом Браташ и взять образец на анализ.
К сожалению для Никиты Борисовича, суд вряд ли прислушается к
его требованиям. Ведь в этом процессе звезда всего лишь заинтересованное лицо.
Романова подала иск против нотариуса Олега Чернявского. Он отказал ей в праве
получения имущества Людмилы, ссылаясь на завещание Джигурды. Светлана не верит в
подлинность этих бумаг, тем более на руках у артиста есть только дубликат
документа.
Примечательно, что этот же душеприказчик стоит на пути Никиты
Борисовича к грезам – завещанным миллионам. Чернявский должен выдать звезде свидетельство
о праве распоряжаться несколькими квартирами в Москве, апартаментами в Париже, банковскими
счетами в России и Швейцарии, и фирмой в США. Однако не делает этого.
Добавим, что мотивы душеприказчика станут ясны только на
следующем заседании. Нотариуса обязали явиться в суд. Джигурда также обещал заглянуть
на слушание, сообщает программа "ЧП" телеканала НТВ.
Напомним, за наследство Людмилы Браташ борются ее родная
сестра Светлана Романова и Никита Джигурда, оказавшийся одним из ее ближайших
друзей. Браташ даже называли любовницей артиста, указывая на видео, в котором
он занимается с ней сексом. Сам Джигурда отмечал, что поддерживал свою подругу
в непростой жизненной ситуации. Согласно последнему завещанию
предпринимательницы, все свои миллионы она оставила актеру. По словам Джигурды,
документ был оформлен в Америке. Родственница Браташ уверена, что артист
подделал подпись Людмилы. Однако московский суд принял сторону актера.