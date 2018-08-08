Актер Никита Джигурда в шаге от получения многомилионного наследства покойной предпринимательницы Людмилы Браташ. Осталось утрясти некоторые сложности.

Актер Никита Джигурда в шаге от получения многомилионногонаследства покойной предпринимательницы ЛюдмилыБраташ. Осталось утрясти некоторые сложности.В одном из столичных судов прошло очередное слушание поэтому скандальному делу. На заседании Джигурда заявил, что необходимо провестиДНК-экспертизу, чтобы выяснить действительна Светлана Романова, которое тожепретендует на имущество, является сестрой умершей бизнес-леди. Артист предложилвыкопать гроб с телом Браташ и взять образец на анализ.К сожалению для Никиты Борисовича, суд вряд ли прислушается кего требованиям. Ведь в этом процессе звезда всего лишь заинтересованное лицо.Романова подала иск против нотариуса Олега Чернявского. Он отказал ей в правеполучения имущества Людмилы, ссылаясь на завещание Джигурды. Светлана не верит вподлинность этих бумаг, тем более на руках у артиста есть только дубликатдокумента.Примечательно, что этот же душеприказчик стоит на пути НикитыБорисовича к грезам – завещанным миллионам. Чернявский должен выдать звезде свидетельствоо праве распоряжаться несколькими квартирами в Москве, апартаментами в Париже, банковскимисчетами в России и Швейцарии, и фирмой в США. Однако не делает этого.Добавим, что мотивы душеприказчика станут ясны только наследующем заседании. Нотариуса обязали явиться в суд. Джигурда также обещал заглянутьна слушание, сообщает программа "ЧП" телеканала НТВ.Напомним, за наследство Людмилы Браташ борются ее роднаясестра Светлана Романова и Никита Джигурда, оказавшийся одним из ее ближайшихдрузей. Браташ даже называли любовницей артиста, указывая на видео, в которомон занимается с ней сексом. Сам Джигурда отмечал, что поддерживал свою подругув непростой жизненной ситуации. Согласно последнему завещаниюпредпринимательницы, все свои миллионы она оставила актеру. По словам Джигурды,документ был оформлен в Америке. Родственница Браташ уверена, что артистподделал подпись Людмилы. Однако московский суд принял сторону актера.