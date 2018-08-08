По версии следствия, женщина незаконно «заработала» 265 тысяч рублей

По версии следствия, женщина незаконно «заработала» 265 тысяч рублейЭкс-сотрудница одного из государственных казенных учреждений Александровского района созналась в мошенничестве, сообщает пресс-служба регионального управления МВД.Установлено, что 42-летняя сотрудница вела бухучет Александровского комплексного центра социального обслуживания населения. В феврале 2016 года она подменила данные работников Центра на свои – их зарплата стала «капать» ей.«Общая сумма незаконно полученных денежных средств превысила 265 тысяч рублей. Противоправная деятельность местной жительницы была выявлена и задокументирована сотрудниками УФСБ России по Владимирской области», - рассказали в МВД.Уголовное дело против подозреваемой в мошенничестве направлено в суд.