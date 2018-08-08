На перекрестке возле Траффальгарской площади (Лондон) черному тюнинговому "МакЛарену" вьезжает в борт коллекционный "Ролс-Ройс"...
Из обеих машин чинно выходят водители в элегантных костюмах и фуражках и становятся друг перед другом.
Водитель"Мак Ларена" (С ощущаемым американским акцентом): - Блин, да ты, тракторист, деревенщина, тормоз ручной, ты соображаешь, во что ты попал... Да блин, тут один болтик стоит столько, сколько твоя колымага. Да у меня в машине такой человек сидит, он твое старье купит нафиг, под пресс подгонит, в пыль и тебе, дубине, в горшке цветочном подарит!!! Да блин, у меня в машине, ты вообще знаешь, кто сидит? Да у меня, блин, Билл Гейтс сидит!!!
Водитель "Ройса" невозмутимо выслушивает это тираду, подходит к задней дверце "Ройса"
еще анекдот!