Женщина обвиняется в хищении обманным путем более 265 тысяч рублей.

Следственным отделом ОМВД России по Александровскому району завершено расследование уголовного дела в отношении 42-летней жительницы Александровского района. Женщине предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество).Следствием установлено, что обвиняемая, являясь сотрудницей одного из государственных казенных учреждений Александровского района, согласно своим должностным обязанностям организовывала и вела бухгалтерский учет другого учреждения – Александровского комплексного центра социального обслуживания населения.В феврале 2016 года у женщины возник умысел на хищение денежных средств, предназначенных для выплаты заработной платы сотрудникам Центра.Таким образом, в течение года фигурантка, используя служебное положение, изменяла в реестрах заработной платы реквизиты сотрудников Александровского комплексного центра социального обслуживания населения на свои и указывала личный банковский счет. Данные документы женщина направляла в банк. Общая сумма незаконно полученных денежных средств превысила 265 тысяч рублей.Противоправная деятельность местной жительницы была выявлена и задокументирована сотрудниками УФСБ России по Владимирской области.Обвиняемая свою вину признала полностью. В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.