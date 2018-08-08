Звезда шоу Битвы экстрасенсов Михаил Филоненко уверен, что в ситуации с разводом артистов эстрады Евгения Петросяна и Елены Степаненко виновны высшие силы. На звездную пару влияют ретроградные планеты.

Звезда шоу "Битвы экстрасенсов" Михаил Филоненко уверен, чтов ситуации с разводом артистов эстрады Евгения Петросяна и Елены Степаненковиновны высшие силы. На звездную пару влияют ретроградные планеты.Как сообщил Михаил, к сентябрю эти космические светила станутмощнее и их влияние на звездные пары станет еще сильнее, поэтому с 3 по 10 сентябряожидается множество бракоразводных процессов с участием знаменитостей. "Дело втом, что ретроградные планеты в 2018 году очень сильно влияют на звездноечеловечество. Было еще очень редкое лунное затмение с присутствием Марса. И еговлияние будет продолжаться", – сообщил участник шоу о магах и чародеях.Экстрасенс полагает, что неблагоприятному влиянию небесныхобъектов можно противостоять. Необходимо обращаться к астрологам. По мнению Филоненко, вслучае Петросяна и Степаненко, необходимо снять заговор,который был сделан на пару и стал причиной разлада в семье."Сами они (Петросян и Степаненко. – Прим.ред.) не смогут. Здесьуже процесс прошел, и маятник уже запустился. На них сделан заговор. Там прямойпричины нет. Ни у него нет молодой, ни у нее нет. Нет каких-то причин, что тамкто-то есть. Можно им все восстановить", – цитирует Михаила Пятый канал.Напомним,о расставании звезд эстрады стало известно 3 августа благодаря пресс-службеХамовнического суда, где разбирается исковое заявление о разделе имуществазнаменитой пары. Примечательно, что Степаненко требует взыскать с Петросянаболее 80% от всего совместно нажитого состояния.Позже появилась официально неподтвержденная информация, что у 72-летнегоПетросяна роман с личной помощницей 29-летней Татьяной Брухуновой. Мол, этасвязь и стала поводом для скандального развода.