В работе ресторанов Макдоналдс очень много системных проблем. Они лежат в области персонала, внутреннего контроля и технологического оборудования, которое пора менять, - заявил в эфире программы 60 минут бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко.

"В работе ресторанов "Макдоналдс" очень много системных проблем. Они лежат в области персонала, внутреннего контроля и технологического оборудования, которое пора менять", — заявил в прямом эфире программы "60 минут" заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке, бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко.Он подчеркнул, что линейка продукции "Макдоналдса" содержит так называемое мусорное, не свойственное нашей культуре питание. Главным отрицательным примером Онищенко назвал картошку фри, которая вызывает ожирение у детей. "Если уж они пришли на наш рынок, то должны подстраиваться под нашу систему питания", — заявил парламентарий.Он отметил, что проверки "Макдоналдса" проводятся ежегодно. Так, по результатам проверки в 2017 году "Макдоналдс" оштрафовали на 14 миллионов рублей, в этом году — на 5,5 миллиона рублей. Онищенко обратил внимание, что проверка была плановая, руководство ресторанов быстрого питания о ней знали, тем не менее, в 44 ресторанах сети были выявлены многочисленные нарушения.В частности, неудовлетворительным оказалось санитарно-техническое состояние и санитарно-гигиеническое содержание производственных и складских помещений. Также сообщалось, что не соответствовали нормам системы вентиляции, не соблюдалась поточность технологических процессов, отсутствовали бактерицидные лампы на участках приготовления блюд и салатов.Кроме того, в "Макдоналдсах" продавали продукцию, выпущенную с нарушениями температурного режима хранения, а также с неполной маркировкой. При этом нарушались требования к прохождению медосмотров и вакцинации персонала, качество уборки помещений оставляло желать лучшего, не принимались меры по предотвращению проникновения в производственные помещения грызунов и насекомых.