Легковая машина сбила водителя автобуса, вышедшего на проезжую часть после аварии с другим транспортным средством. Инцидент, произошедший на Кольцевой автомобильной дороге, попал в объектив регистратора очевидца.

Во второй половине дня во вторник, 7 августа, на Кольцевой автомобильной дороге в Санкт-Петербурге произошла авария, закончившаяся, по утверждения автора ролика, гибелью одного из ее участников.Мужчина, управлявший легковым автомобилем, перестроился в крайний левый ряд и обнаружил перед собой место проведения дорожных работ и стоявший там автобус.Он не успел уклониться от столкновения и сбил водителя автобуса, после чего снес пластиковые ограждения, проехал еще несколько десятков метров и остановился.По предварительной информации, пострадавший скончался от полученных травм.Как рассказывают очевидцы, водитель вышел на дорогу после небольшого ДТП с другой легковушкой.