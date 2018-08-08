В Венесуэле двух депутатов из оппозиции могут лишить неприкосновенности. Такое наказание им грозит за возможную причастность к покушению на президента Николаса Мадуро. Также удалось выяснить, что исполнителям атаки предложили гонорар в 50 миллионов долларов.

В Венесуэле двух депутатов из оппозиции могут лишить неприкосновенности. Такое наказание им грозит за возможную причастность к покушению на президента Николаса Мадуро. Также удалось выяснить, что исполнителям атаки предложили гонорар в 50 миллионов долларов.Также лидер Венесуэлы по-прежнему уверен, что за подготовкой покушения стоят власти Колумбии и США. Каракас намерен запросить экстрадицию всех организаторов, спонсоров и исполнителей нападения."Я хочу получить разъяснения от властей США и правительства Колумбии - нового правительства Колумбии. Хочу детальных разъяснений в отношении всех тех, кто причастен к покушению на меня, и тех, кто напрямую причастен к той атаке. Они, насколько я знаю, проживают в американском штате Флорида", - заявил ранее президент Венесуэлы.Николас Мадуро заявил, что расследование дела уже заметно продвинулось. В частности, удалось выяснить, что исполнителям атаки предложили гонорар в 50 миллионов долларов и что всего было нанято 11 убийц.Покушение на президента Венесуэлы произошло 4 августа. Мадуро пытались атаковать с беспилотных летательных аппаратов со взрывчаткой. Силовики успели вовремя сбить их с курса. В результате пострадали семеро солдат, сообщает телеканал "Россия 24".На фоне крайне обострившихся отношений с Венесуэлой в Колумбии вступил в должность новый президент. Теперь разбираться с обвинениями в адрес властей будет Иван Дуке. Накануне состоялась церемония инаугурации, куда приехали лидеры многих латиноамериканских стран, а также постпред США при ООН Ники Хейли. От России делегации на церемонии присутствовал посол Сергей Кошкин.