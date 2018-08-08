По-прежнему живут в бельевой. В октябре прошлого года мы рассказывали о молодой семье, которая проживает в квартире без удобств. Готовить обед и купать ребенка молодым людям приходиться у соседей. На руках у семьи решение суда, по которому администрация обязана переселить их в новое жилье. Но родители с маленьким ребенком по-прежнему ютятся в непригодной для жизни квартире. Подробности у Валерии Саенко.

(г. Суздаль)На таком кухонном столе ничего кроме чая не приготовишь. Чтобы сделать обед для полуторагодовалой дочки, Ирина напрашивается на соседскую кухню. Комнатка в 17 квадратов - вся квартира молодой семьи. Из удобств только спальное место да пара шкафов. В туалет и то, нужно идти к соседям.Ирина и Владимир Козловы, жители дома №37 по ул. Гоголя: Мы ходим с ребенком туда, кушать там готовим, в другом конце коридора, София часто болеет у нас, также как и я.- Постоянные сквозняки, постоянная сырость из подвала.Эти кадры мы снимали ещё в октябре прошлого года. Вот так молодые родители носили маленькую Софию принимать ванну через длинный подъездный коридор. И за 9 месяцев ничего не изменилось.Владимир Козлов, житель дома № 37 по ул. Гоголя (Съёмка от 5 октября 2017 г.): "Здесь постоянные сквозняки, постоянный холод. Ребенок у нас заболел 3 дня назад, вот третий день с соплями, ночью не спим, мучаемся. Вот в таких условиях приходится в одеяле ее носить. Показывать обществу, местным жильцам, которые у нас очень любят побарагозить".Ирина в этой комнате с самого рождения. Сюда ее маму заселили после пожара в собственном доме. Погорельцам обещали, что жилье временное, и вскоре найдут подходящий вариант. В доме №37 по улице Гоголя было общежитие сотрудников гостиничного комплекса. В нулевых жильцам разрешили приватизировать жилплощадь. Общежитие в одночасье стало малосемейкой, а бельевая, где жила Ирина с мамой, превратилась в полноценную квартиру с туалетом и ванной, но только по документам.Ирина Козлова, житель дома № 37 по ул. Гоголя (съёмка от 5 октября 2017 г.): "Написали Сахарову письмо, о том, что мы хотим сделать здесь санузел. На что нам прислали ответное письмо, что мы должны сделать проект. Согласовать его с архитектурой, должны согласовать его с соседями снизу. Мы все сделали, мы сделали проект, согласовали с соседями, стали относить документы в администрацию, на что нам пришло ещё одно ответное письмо, что нельзя сделать здесь санузел".Сразу после выхода этого материала администрация Суздаля признала бывшую бельевую непригодной для проживания. Межрайонная прокуратура через суд обязала чиновников выдать молодой семье новое жилье вне очереди. Решение суда на руках у Ирины уже несколько месяцев, а Козловы по-прежнему ютятся в старой комнатке. Переселять семью из бельевой чиновники не торопятся.Ирина Козлова, житель дома №37 по ул. Гоголя: "Они говорят, что у них там тендеры, застройщик не хочет за такую сумму, которую они предлагают, жилье нам предоставлять".В администрации поясняют, торги на квартиру для молодой семьи объявили еще в мае. Суздальские строители готовы были предоставят Козловым однокомнатную квартиру в новостройке. Но из-за неправильно оформленных документов, строительную компанию с торгов сняли. И сейчас на ту же квартиру проводят торг повторно.Сергей Сахаров, глава администрации г. Суздаля: "10 августа срок финальный подачи заявок, одна заявка уже есть от одного строителя, о котором я говорил и 16 августа мы можем полноценно сказать, что семья Козловых будет обеспечена квартирой".Она будет почти в два с половиной раза больше нынешней бельевой. То есть, вместо 17 метров семья из трёх человек получит сорок с половиной. За дополнительные квадратные метры доплатит администрация города. Но общественники считают, что эта мера половинчатая. Семью Козловых всё ровно немного ущемят в интересах. Она ведь малоимущая, стоит в очереди на жилье, и каждому из трёх членов семьи положено не меньше 15 квадратов. То есть, всего 45 как минимум.Альберт Русанен, председатель Правления общественной организации ЖКХ-Контроль: "По факту им предоставят помещение, но и с очереди не снимут, потому что не хватает определенного количества метров. А цена вопроса всего 120 тысяч. Дорешать проблему, то есть чуть-чуть осталось совсем, но даже этого не хватает: сил, возможности и желания, в первую очередь. На мой взгляд, мы донесем эту информацию до областной администрации".Ну а молодая семья тем временем готовится к переезду. Теперь за свой счет супругам предстоит сделать ремонт в пустой квартире.