В последние дни в прессе много пишут о том, что мать 29-летней пассии Евгения Петросяна на два года младше его дочери. Но вот о самой дочери мало что известно. Dni.Ru постарались пролить свет.

В последние дни в прессе много пишут о том, что мать 29-летней пассии Евгения Петросяна на два года младше его дочери. Но вот о самой дочери мало что известно. Dni.Ru постарались пролить свет.В жены Петросян всегда выбирал девушек из приличных семей. Например, дочь оперного тенора Ивана Козловского Анну, которая была старше юмориста на семь лет и с которой он прожил всего полтора года. Или внучку советского театрального режиссера Владимира Кригера и племянницу балерины Большого театра Викторины Кригер... В браке с ней в 1968 году родилась единственная дочь юмориста. Назвали ее тоже Викториной.Девочка мечтала стать балериной, как знаменитая тетя. Не срослось. "Папа справедливо боялся – ничего не может быть хуже плохой актрисы, – рассказывала Викторина. – Я вспоминаю, как мы дома устраивали домашние спектакли. Это всегда было интересно и весело. Я часто играла острохарактерные роли, старушек разных – злых и смешных. Тем не менее папа постоянно повторял, что мне нужно выбрать другую профессию. А поскольку по складу ума я гуманитарий, а не технарь, после школы решила поступать на исторический факультет Московского государственного университета, который в итоге благополучно окончила".Карьера Викторины в России началась с организации выставок. На работе все складывалось успешно, однако дочь Евгения Петросяна уехала в Америку. "Все просто – я уехала с мужем, – пояснила она. – Тогда не хотела, но сейчас ни о чем не жалею. У меня прекрасная семья – муж Марк, двое детей – Марк и Андрей".В Штатах Викторина организовала собственный бизнес по росписи и продаже русских сувениров и матрешек. А несколько лет назад выпустила эксклюзивную коллекцию елочных украшений ручной работы, которые продавались в самых модных магазинах Нью-Йорка.