В скором времени на Московском нефтеперерабатывающем заводе (МНПЗ) будет введена в эксплуатацию новая комбинированная установка переработки нефти, которая позволит вывести из эксплуатации старые грязные производственные установки.

В скором времени на Московском нефтеперерабатывающем заводе (МНПЗ) будет введена в эксплуатацию новая комбинированная установка переработки нефти, которая позволит вывести из эксплуатации старые "грязные" производственные установки."Новая установка строится взамен других морально и физически устаревших установок", — сообщил кандидат в мэры Москвы Сергей Собянин в ходе круглого стола по вопросам экологии.Он напомнил, что в 2010-2011 годах была проведена значительная реконструкцию МНПЗ, благодаря чему сейчас выбросы уже снизились в два раза. Запуск новой установки позволит еще улучшить экологическую обстановку."Почему мы столько внимания уделяем Московскому НПЗ? Для того, чтобы люди, которые проживают в соседних домах и районах, чувствовали себя с точки зрения экологии не ущербными, а такими же, как и в других районах. Я думаю, что эта задача достижима", — пояснил Сергей Собянин.В свою очередь главный эколог МНПЗ Юрий Ерохин отметил, что новая комбинированная установка позволит сократить выбросы по крайней мере на 1500 тонн в год. При этом ее удельное энергопотребление снизится на 11%.