Смягчили меру пресечения. Бывший главный налоговик области Кошелев больше не под домашним арестом. Следственный комитет, как обычно в последние полгода, выступил с ходатайством, о продлении домашнего ареста. Предыдущий срок данной меры истекал 9 августа. Сегодня состоялся суд. Судья, заслушав следователя, неожиданно приняла решение об изменении меры пресечения на подписку о невыезде.

Смягчили меру пресечения. Бывший главный налоговик области Кошелев больше не под домашним арестом. Следственный комитет, как обычно в последние полгода, выступил с ходатайством, о продлении домашнего ареста. Предыдущий срок данной меры истекал 9 августа. Сегодня состоялся суд. Судья, заслушав следователя, неожиданно приняла решение об изменении меры пресечения на подписку о невыезде. Она считается более мягкой. Экс-чиновник больше не ограничен в прогулках. Раньше на них ему отводилось лишь два часа. Теперь такого ограничения нет. СледКом не будет обжаловать сегодняшнее решение судьи. Поскольку следствие находится на завершающей стадии, и как сказали нам в Следственном комитете, Кошелев уже никак не сможет повлиять на свидетелей. Напомним, бывший главный налоговик области Сергей Кошелев обвиняется в получении взятки в особо крупном размере. Его задержали в январе. И вплоть до сегодняшнего дня он находился под домашним арестом. Если вина Кошелева будет доказана в суде, ему грозит лишение свободы на срок от восьми до пятнадцати лет. В жизни супруги Кошелева также произошли изменения.Ирина Минина, старший помощник руководителя регионального СКР: "Отмечу ещё одну деталь. Она волновала общественность. Мы знаем, что комментариев много поступало. Сообщу, что супруга Кошелева покинула ряды налоговой инспекции, теперь к этой системе она не имеет отношения. Она уволилась из налоговых органов по собственному желанию. И этот фактор является существенным для достойного объективного завершения расследования".