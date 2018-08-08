Направлявшийся на отдых в Турцию российский турист настолько переборщил с алкоголем, что не смог самостоятельно покинуть самолет в аэропорту Антальи. Подоспевшим ему на помощь бортпроводникам он пригрозил убийством, но спустя пару минут растянулся на полу на глазах у супруги.

Направлявшийся на отдых в Турцию российский турист настолько переборщил с алкоголем, что не смог самостоятельно покинуть самолет в аэропорту Антальи. Подоспевшим ему на помощь бортпроводникам он пригрозил убийством, но спустя пару минут растянулся на полу на глазах у супруги. То и дело переходившего на английский язык пассажира сняли на видео.Инцидент произошел 5 августа на чартерном рейсе из Москвы. На борт мужчина попал уже нетрезвым, а во время полета открыл купленный в duty-free алкоголь и окончательно "поплыл"."Я ее убью! И тебя, и ее!" — грозил он стюардам, уговаривавшим его покинуть салон. Помогли, однако, только обещания обратиться за помощью к турецкой полиции, но в этом случае неадекватного пассажира точно бы депортировали на родину.В конце концов бортпроводникам удалось поднять туриста, но тут выяснилось, что он совершенно дезориентирован."Куда я прилетел?" — был последний вопрос, прежде чем мужчина покинул салон.Далеко уйти ему не удалось — он рухнул на пол телескопического трапа и уже не смог подняться. На помощь ему пришла супруга, но удалось ли ей довести мужа до погранконтроля, остается неизвестным.