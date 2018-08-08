Жительница Ростова-на-Дону сочла неполной произнесенную Цицероном и ставшую крылатой фразу Все свое ношу с собой, решив пронести в штанах украденную в супермаркете курицу. Трюк, к ее удивлению, не удался - за чужого бройлера пришлось расплачиваться, дабы не угодить в полицию.

Жительница Ростова-на-Дону сочла неполной произнесенную Цицероном и ставшую крылатой фразу "Все свое ношу с собой", решив пронести в штанах украденную в супермаркете курицу. Трюк, к ее удивлению, не удался — за чужого бройлера пришлось расплачиваться, дабы не угодить в полицию. Недальновидную злоумышленницу сняли на видео.Выдала женщину походка, поскольку позаимствованная замороженная птица неприятно обжигала кожу и явно демонстрировала свое присутствие в джинсах. Более того, охрана магазина застукала подозреваемую в момент "загрузки" товара, так что на кассе ее ждал "теплый" прием.После взываний к совести женщина спокойно сняла штаны в присутствии других покупателей и извлекла свою добычу, согласившись заплатить не только за вино, но и за курицу, дабы не объясняться с полицией.Обычно воры используют специальные карманы в куртках и длинных юбках, чтобы выносить продукты из супермаркетов. Так, однажды мужчина смог унести более 20 батонов колбасы из магазина, а цыганка собрала полную продуктовую корзину в скрытом подоле.