Лучшие полицейские страны на Владимирской земле. В Суздальском районе завершился Чемпионат МВД России по бегу и биатлону. В соревнованиях принимали участие 62 команды территориальных подразделений органов внутренних дел, а это более 700 сотрудников.

Лучшие полицейские страны на Владимирской земле. В Суздальском районе завершился Чемпионат МВД России по бегу и биатлону. В соревнованиях принимали участие 62 команды территориальных подразделений органов внутренних дел, а это более 700 сотрудников.Игорь Хомяков, врио начальника УМВД России по Владимирской области: "Сюда прибыли чемпионы, призёры своих чемпионатов, то есть самые лучшие. Из этих лучших будут определены победители чемпионата МВД".Сначала кросс 3 километра у женщин, и 5-ть у мужчин. Трасса не из лёгких, признаются участники.Алексей Данилов, сотрудник ППС УМВД России по Ульяновской области: "Из-за того, что слишком много поворотов, всё время скорость сбивается и потом опять приходится набирать скорость, это очень утомляет".Александра Гуляева, сотрудник московского метрополитена ГУМВД России по г. Москва: "Бывает иногда, что приходиться действительно побегать и если сотрудник метро, то там же постоянно курсируешь, нужна физподготовка хорошая, бег этому способствует".Владимирские стражи порядка в кроссе участия не принимали, зато в служебном биатлоне оказались на высоте. Состязания состоящие из стрельбы и бега проходили на территории стрельбища регионального Управления Росгвардии вблизи деревни Масленка. В прошлом году на всероссийском чемпионате МВД владимирские полицейские в служебном биатлоне заняли четвёртое место. На этих соревнованиях наши стражи порядка победили в данной дисциплине. Триумфаторам будут присвоены почетные звания мастеров спорта.