Легендарный актер – 82-летний Валентин Гафт поделился воспоминаниями о самых ярких событиях своей жизни. Кумир поколения стал героем программы Пусть говорят Первого канала.

Легендарный актер – 82-летний Валентин Гафт поделилсявоспоминаниями о самых ярких событиях своей жизни. Кумир поколения стал героемпрограммы "Пусть говорят" Первого канала.Без малого весь выпуск Валентин Иосифович читал зрителямсвои стихи. Поклонники заметили, что написанные артистом строки, пропитаны какой-то проникновенной грустью.Многие почитатели решили, что поэзия Гафта такая печальнаяиз-за тяжелой болезни звезды. В прессе неоднократно появлялись слухи о том, что самочувствие артиста стремительно ухудшается. Около трех лет назад он перенес тяжелую операцию на сердце.Однако сам артист никаких комментариев по этому поводу недает."Если бы мне сказали, что в 82 года я буду кумиром поколения, я бы неповерил. Такие цифры пугают. 82 года – это уже такой возраст, когда и ходить кврачу жаловаться как-то неудобно. Тут любой день может стать похоронным, когдадрузья придут и поплачут. Но мне не кажется, что мне 82. Я бы сейчас что-нибудьтакое сделал, рванул бы куда-нибудь", – поведал Валентин Иосифович присутствующимв студии.Жена артиста Ольга Остроумова первый читатель и главныйкритик стихов Гафта. Артистка отметила, что многие хвалят ее супруга, но обычнодифирамбы поют только те, кому что-то нужно от звезды. "Я же являюсь оченьстрогим читателем. Всегда поправляю, критикую. Говорю, что где-то нужноисправить рифму, а где-то строчка совершенно не та. Он, конечно, злится,ругается, но в итоге, все равно соглашается со мной", – поведала Остроумова.Артист посетовал, что в последние несколько лет ему пришлосьсократить количество проектов, в которых он задействован. Он отметил, что времябеспощадно и в том числе, и к нему.Супруга старается спасти легендарного Гафта от плохого настроения. Она неустанножелает любимому долгих лет жизни. "Гафт – это диагноз. Он большой артист и прочее,прочее, но это диагноз. Дай Бог ему здоровья, вот и все. Только о здоровье ипрошу", – сообщила Остроумова.