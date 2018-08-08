Мужа Ани Лорак Мурата засняли в обществе киевской тусовщицы и продавца брендовой одежды Яны Беляевой. А теперь выяснилось, что женщина прошла в финал престижного конкурса красоты.

Мужа Ани Лорак Мурата засняли в обществе киевской тусовщицы и продавца брендовой одежды Яны Беляевой. А теперь выяснилось, что женщина прошла в финал престижного конкурса красоты.Недавно в Сети появилось видео, на котором Мурата запечатлели в одном из киевских караоке-клубов в компании некой брюнетки. Муж Ани Лорак обнимал девушку и даже поглаживал ее по внутренней стороне бедра. Позже появилась информация о том, что Мурат будто давно знаком с этой женщиной – даже снял для нее квартиру и оплатил несколько пластических операций. Выяснилось и имя женщины. Ею оказалась Яна Беляева.Судя по страничкам в социальных сетях, Яна занимается продажей брендовых вещей. Между делом знойная брюнетка путешествует и веселится на вечеринках. А теперь стало известно, что Беляева прошла в финал конкурса красоты "Мисс Украина-Вселенная-2018". В рамках соревнования Яна ответила на несколько вопросов.Так, Беляева сделала смелое заявление о том, что для нее любовь. "Любовь – самое главное, что есть в нашей жизни. Но самое важное – любовь к своим родным и близким", – цитирует подругу мужа Ани Лорак . А еще Беляева считает себя "жизнерадостной, доверчивой, настойчивой".Яна убеждена, что если не красота спасет мир, то уж точно "женская мудрость и здравый смысл", и призналась, что на нее произвела большое впечатление книга Фредерика Бегбедера "Любовь живет три года". Отметим, что труд французского писателя повествует о том, что главный герой убежден – любовь живет три года, после чего партнеры теряют интерес друг к другу. И даже в конце книги, когда, вроде бы, герой наконец обрел настоящее чувство, он боится, что потеряет его, ведь до третьей годовщины их отношений остается ровно минута.