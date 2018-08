Китайская компания Meizu анонсировала в России два флагманских смартфона: Meizu 16th и Meizu 16th Plus. Новинки заявлены как самые производительные из устройств Meizu, когда-либо выходивших на рынок: аппараты имеют в активе процессор Qualcomm Snapdragon 845 с графикой Adreno 630, 6–8 гигабайт оперативной и до 256 ГБ встроенной памяти.

Китайская компания Meizu анонсировала в России два флагманских смартфона: Meizu 16th и Meizu 16th Plus. Новинки заявлены как самые производительные из устройств Meizu, когда-либо выходивших на рынок: аппараты имеют в активе процессор Qualcomm Snapdragon 845 с графикой Adreno 630, 6–8 гигабайт оперативной и до 256 ГБ встроенной памяти.Экран устройств, говорят в Meizu, занимает 91,18% лицевой площади, а рамки по бокам минимальным (0,93 миллиметра). Plus-версия располагает 6,5-дюймовым экраном, флеш-накопителем на 128–256 ГБ и батареей емкостью 3640 мАч, "стандартная" модель — 6-дюймовой панелью Super AMOLED (2160х1080), 64–128 ГБ памяти, аккумулятором объемом 3010 мАч.Оба варианта получили двойную камеру (12-мп датчик f/1.8 с системой оптической стабилизации изображения + 20-мп f/2.6 с функцией 3-кратного зума), 20-мп "фронталку" с функцией разблокировки "по лицу", 3,5-мм аудиовход для подключения наушников.Сканер отпечатков пальцев спрятан по экраном, что делает новинки Meizu самыми дешевыми флагманами с такой возможностью (дешевле Vivo X20 Plus UD и Vivo X21). Как утверждает производитель, датчик сканирует отпечаток со скоростью 0,25 секунды, точность распознавания — 99,12%.Несмотря на отсутствие физической кнопки "Домой", устройства поддерживают жесты mBack: чтобы вернуться назад, нужно один раз нажать на навигационную клавишу, чтобы попасть на домашний экран — зажать её, чтобы открыть список недавно запущенных приложений — сделать свайп вверх.∎Флагманы Meizu 15: объявлены российские цены читайте такжеПока новинки можно купить только в Китае. Meizu 16th продается за 2698 юаней (~$395), Meizu 16th Plus — за 3198 юаней (~$468). В России флагманы дебютируют к "началу осени". Цены будут оглашены позднее.