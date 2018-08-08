Ранее судимый мужчина похитил принадлежащие работодателю чугунные батареи.

Следственным отделом МО МВД России «Муромский» возбуждено уголовное дело в отношении 33-летнего ранее судимого жителя города Покров. Мужчина подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража).Сотрудниками полиции установлено, что подозреваемый работал на пилораме в селе Ковардицы Муромского района. В один из дней у мужчины возник умысел похитить хранившиеся в помещении пилорамы чугунные батареи. Злоумышленник договорился с ранее незнакомым мужчиной о перевозке батарей в город Муром, где сдал их в пункт приема металлолома.На рабочее место фигурант больше не вернулся.Оценив причиненный ущерб в 15 тысяч рублей, с заявлением в полицию обратился 56-летний владелец имущества.27 июля текущего года в ходе оперативно-розыскных мероприятий причастный к совершению кражи ранее судимый 33-летний мужчина был задержан оперативниками уголовного розыска на территории города Покров и дал признательные показания.Расследование уголовного дела продолжается. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.