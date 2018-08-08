Мужчина упал с 25 этажа гостиницы Измайлово на востоке Москвы.

Мужчина упал с 25 этажа гостиницы "Измайлово" на востоке Москвы.Об этом РИА Новости рассказал информированный источник в правоохранительных органах, подчеркнув, что пока неизвестны причины случившегося.В свою очередь в пресс-службе столичного управления МВД подтвердили, что труп постояльца отеля был найден на Измайловском шоссе. Полиция выясняет обстоятельства трагедии.Как сообщает Life.Ru, по предварительным данным погибший – 48-летний Александр Чевгун — известный в своей сфере ведущий танцевальных соревнований.Ранее сообщалось о том, что 1 августа с самого верха башни "Око" в "Москва-Сити" упал мойщик окон. Мужчина разбился насмерть о проезжую часть на глазах у многочисленных автомобилистов.