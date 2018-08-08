Звезда шоу Битвы экстрасенсов Михаил Филоненко уверен, что
в ситуации с разводом артистов эстрады Евгения Петросяна и Елены Степаненко
виновны высшие силы. На звездную пару влияют ретроградные планеты.
Звезда шоу "Битвы экстрасенсов" Михаил Филоненко уверен, что
в ситуации с разводом артистов эстрады Евгения Петросяна и Елены Степаненко
виновны высшие силы. На звездную пару влияют ретроградные планеты.
Как сообщил Михаил, к сентябрю эти космические светила станут
мощнее и их влияние на звездные пары станет еще сильнее, поэтому с 3 по 10 сентября
ожидается множество бракоразводных процессов с участием знаменитостей. "Дело в
том, что ретроградные планеты в 2018 году очень сильно влияют на звездное
человечество. Было еще очень редкое лунное затмение с присутствием Марса. И его
влияние будет продолжаться", – сообщил участник шоу о магах и чародеях.
Экстрасенс полагает, что неблагоприятному влиянию небесных
объектов можно противостоять. Необходимо обращаться к астрологам. По мнению Филоненко, в
случае Петросяна и Степаненко, необходимо снять заговор,
который был сделан на пару и стал причиной разлада в семье.
"Сами они (Петросян и Степаненко. – Прим.ред.) не смогут. Здесь
уже процесс прошел, и маятник уже запустился. На них сделан заговор. Там прямой
причины нет. Ни у него нет молодой, ни у нее нет. Нет каких-то причин, что там
кто-то есть. Можно им все восстановить", – цитирует Михаила Пятый канал.
Напомним,
о расставании звезд эстрады стало известно 3 августа благодаря пресс-службе
Хамовнического суда, где разбирается исковое заявление о разделе имущества
знаменитой пары. Примечательно, что Степаненко требует взыскать с Петросяна
более 80% от всего совместно нажитого состояния.
Позже появилась официально неподтвержденная информация, что у 72-летнего
Петросяна роман с личной помощницей 29-летней Татьяной Брухуновой. Мол, эта
связь и стала поводом для скандального развода.