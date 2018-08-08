В ходе личного досмотра оперативники обнаружили и изъяли у задержанного сверток с героином, общей массой более 1 кг...

«Сотрудники Отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ВАО в результате оперативно-розыскных мероприятий задержали 25-летнего приезжего по подозрению в покушении на сбыт более 1 килограмма героина», – сообщила начальник пресс-центра ГУ МВД России по г. Москве майор внутренней службы Екатерина Гузь.В ходе личного досмотра оперативники обнаружили и изъяли у задержанного сверток с веществом неизвестного происхождения. Согласно проведенному исследованию, изъятое является наркотическим средством – героином, общей массой более 1 килограмма.По данному факту Следственным управлением УВД по ВАО возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и ст. 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73