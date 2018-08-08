Преподавателем по английскому языку для столичных полицейских Оксана Иванова стала с момента основания «Московской туристической полиции»...

Для поступления на службу в «Московскую туристическую полицию» необходимо твердое знание хотя бы одного из иностранных языков, но, несмотря на это, каждый из действующих сотрудников постоянно расширяет и совершенствует свой профессиональный уровень.Помощь в повышении уровня знаний английского языка полицейским оказывают преподаватели, среди которых инспектор 2 роты специализированного батальона 1 Оперативного полка полиции ГУ МВД России по г. Москве старший лейтенант полиции Оксана Иванова.«Я считаю, что все, кто действительно желают изучать иностранный язык – в любом случае сумеет преодолеть языковой барьер. 80 процентов языковой базы - это вокабуляр, то есть тот словарный запас, который уже есть у человека. Ученые доказали, что основа, которая дает толчок для изучения языка - это пополнение словарного багажа», - объясняет Оксана Алексеевна своим ученикам.Преподавателем по английскому языку для столичных полицейских Оксана Иванова стала с момента основания «Московской туристической полиции», где с самого начала, ей не составило труда найти общий язык с личным составом. «Это не школьники, и не студенты, а взрослые люди, у которых уже есть семьи, свои интересы, образование, знания иных иностранных языков, поэтому необходим индивидуальный личностный подход», - подчеркивает Оксана. В своей методике обучения она отталкивается от языковых ресурсов учащегося и делает акцент на ассоциации с родной речью.Оксана Иванова окончила Тульский государственный педагогический университет им. Л.Н. Толстого, освоив сначала специализацию – «Учитель начальных классов», а после – «Учитель иностранного (английского) языка». Не смотря на статус старшего преподавателя, Оксана Алексеевна - такой же сотрудник как, и все полицейские, она участвует в охране общественного порядка и осуществляет патрулирование пешеходных зон города Москвы.Ситуации, которые возникают во время служебной деятельности, подтолкнули ее к изучению следующего иностранного языка. «Многие туристы говорят, например, на испанском, и категорически не знают английского языка. Несмотря на то, что в подобном случае коллеги, владеющие необходимым языком, всегда готовы прийти на помощь, я решила, что испанский язык необходим мне самой», - отметила Оксана и уже приступила к его изучению.Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве