Российский полузащитник Александр Головин, недавно перешедший из московского ЦСКА в Монако, получил травму. Напомним, россиянин подписал с монегасками пятилетний контракт и 5 августа провел первую тренировку.

Российский полузащитник Александр Головин, недавно перешедший из московского ЦСКА в "Монако", получил травму. Напомним, россиянин подписал с монегасками пятилетний контракт и 5 августа провел первую тренировку.В сети появились фото, на которых видно, как Головин передвигается на костылях. Как сообщает "Спорт-экспресс", полузащитник повредил правый голеностоп и пропустит из-за травмы от трех до четырех недель.⚽️ Mala noticia para el Mónaco con la lesión de Golovin en el pie derecho. El internacional ruso deberá pasar unos exámenes para evaluar la importances de la lesión #Monaco #Montecarlo #ASMonaco #Ligue1 #Ligue1Conforama #Fichajes #Golovin pic.twitter.com/0URuY1QUPK— Mónaco Informativo (@Monaco_Info_) 8 августа 2018 г.