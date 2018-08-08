Анастасия Волочкова попала в новую переделку. На сей раз у скандально известной балерины украли полтора миллиона рублей, и она обратилась за помощью к адвокату.

Анастасия Волочкова попала в новую переделку. На сей раз у скандально известной балерины украли полтора миллиона рублей, и она обратилась за помощью к адвокату.В последнее время Анастасию Волочкову буквально окружает обман. Вначале балерина раскрыла своего личного водителя, обвинив его в мошенничестве и чуть ли не в попытке отравления. Затем артистка узнала, что домработница, служившая ей верой и правдой в течение многих лет, за ее спиной будто бы вынесла одежду и другие личные вещи Анастасии. Сама Волочкова не раз говорила, что привыкла доверять людям, за что и страдает.На сей раз балерина убеждена, что ее обманула управляющая компания, занимающаяся инфраструктурой поселка, где живет артистка. Раньше за охрану, вывоз мусора, уборку и поддержание территории в достойном виде она отдавала около 20 тысяч рублей в месяц. Однако "незаметно" ценник вырос до 50 тысяч."Такая цифра ее насторожила, ведь соседи платят за те же услуги значительно меньше. Оказывается, подобный произвол происходит в течение нескольких лет. Представляете, какая сумма набежала кому-то в карман? Речь идет о 1,5 миллионах рублей", – цитирует адвоката балерины Владимира Комсолева .Пока Анастасия Волочкова нацелена на то, чтобы решить все вопросы мирным путем. Однако если не получится, то танцовщица готова защищать свои интересы в суде. "Я постоянно на связи с Анастасией, консультирую ее по всем вопросам. Сейчас мы собираем документы и составляем акты претензионного порядка, чтобы наши обвинения не были голословными", – сообщил официальный представитель Волочковой.Адвокат указал на тяжелую работу балерины. "Настя своим трудом зарабатывает каждую копейку и не намерена мириться с таким открытым грабежом. Думаю, правда будет на нашей стороне", – заключил специалист по судебным делам.