Из-за аварии на магистральном водоводе половина Анапы осталась без воды. Детские сады не работают, в больницы воду приводят на машинах. Порыв планируют устранить в течение суток.

Из-за аварии половина Анапы осталась без воды.Авария произошла на магистральном водоводе около 04:00. По данным мэрии, из строя вышла труба диаметров 1200 мм. В "Анапа водоканал" ТАСС рассказали, что ситуация для города экстраординарная. На месте аварии работает три бригады и главный инженер предприятия.Ограничения водоснабжения коснулись и самой Анапы, и семи поселков, входящих в состав городского поселения. При этом районы, которые находятся ближе к морю, ситуация затронула в меньшей степени.Из-за проблем с водоснабжением в городе не работают детские сады. В больницы воду подвозят каждые полтора часа машинами. Для населения будет организован подвоз воды по заявкам.В Анапе сейчас пик курортного сезона и настоящая летняя жара свыше 30 градусов. Порыв на водоводе специалисты планируют устранить в течение суток, сообщает "Россия 24".Краснодарский край является одним из основных туристических регионов России. В 2017 году Кубань посетили около 16 миллионов туристов. Анапа является одним из наиболее востребованных направлений в регионе.