Одолели первых соперников. Первый матч сборной России на чемпионате Европы по мотоболу закончился победой. 7 августа команда нашей страны сразилась со сборной Германии.

Одолели первых соперников. Первый матч сборной России на чемпионате Европы по мотоболу закончился победой. 7 августа команда нашей страны сразилась со сборной Германии. До середины 4 периода немцы проигрывали российским спортсменам со счетом 5:2, но за несколько минут отыграли сразу 3 гола и сравняли счет. Решающий мяч команда России забила под конец игры, в итоге - 6:5. Соревнования проходят на мотодроме города Ковров.