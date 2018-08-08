В Петербурге полиция задержала мужчину за осквернение Вечного огня на Марсовом поле. Гражданин рвал на поле цветы и бросал их в огонь. Этой участи подверг и стоявшие рядом венки. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Понимал ли хулиган, что делает?

В Петербурге полиция задержала мужчину за осквернение Вечного огня на Марсовом поле. Гражданин рвал на поле цветы и бросал их в огонь. Этой участи подверг и стоявшие рядом венки. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Понимал ли хулиган, что делает?Невменяемый человек в центре Петербурга начал раскидывать цветы и букеты, которые принесли к Вечному огню.Диагноз о вменяемости или невменяемости человека в черной рубахе нараспашку, шортах и шлепках, надетых на носки, возможно, теперь поставят доктора. Петербуржцам же, которые наблюдали этот акт вандализма на Марсовом поле, оставалось лишь строить догадки."Такое ощущение, что у человека какое-то наркотическое опьянение", — отмечают очевидцы."Это мой огонь, хочу очистить его от "грязи", — заявлял странный молодой человек.Прохожие, явно опасаясь, держатся в стороне. При этом пытаются войти с осквернителем памятника в диалог. Просят остановиться и прекратить начатый беспредел. Но мужчине в черном от всех реплик ни холодно, ни жарко. Однако в один момент он решает погреть руки над огнем. Кто-то из наблюдателей не сдерживается — переходит к действиям.- Убери руку!"Где-то 10 минут назад человек встал в огонь и начал неистово орать", — комментирует видео происходящего оказавшийся на месте происшествия прохожий.К слову, кричал все это время он о том, что памятник нужно очистить и "огонь — не цветы". То же самое вандал расскажет и сотрудникам Росгвардии, которые прибыли по вызову очевидцев. От сотрудников правопорядка мужчина, кажется, даже не хотел скрыться."Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции задержали 36-летнего гражданина, находившегося в состоянии алкогольного опьянения. И доставили его в отдел полиции. В отношении мужчины составлен административный протокол по части 1 статьи 20 в части 1 Кодекса об административных правонарушениях ("Мелкое хулиганство"). В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела", — пояснил заместитель начальника Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Дмитрий Стокрацкий.Уходя, по рассказам прохожих, коренной петербуржец, как он себя называл, был явно недоволен тем, что так и не закончил начатое. Вопрос о возбуждении уголовного дела в местной полиции сейчас решается.