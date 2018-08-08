Телеведущая Алена Водонаева прокомментировала скандал в семье певицы Ани Лорак. Звезда рассказала, как бы она поступила в подобном конфликте.

Телеведущая Алена Водонаева прокомментировала скандал всемье певицы Ани Лорак. Звезда рассказала, как бы она поступила в подобномконфликте."Партнер, находящийся в браке с публичным человеком, большедругих обязан осознавать свою ответственность, в противном случает он – тупой.Простите за это слово, но другое я не подобрала", – резко высказалась Алена всторону супруга Лорак Мурата Налчаджиоглу. Звезда отметила, что предпочитает неназывать по именам мужчин, изменяющих жене находясь "публичном" браке.Телеведущая отметила, что муж буквально "нагадил набезупречную репутацию Лорак", которая ранее никогда не была замечена вскандалах. Этот поступок она охарактеризовала как безответственный, не умный инедостойный.По словам Водонаевой, не нужно боятся расторжения брака еслимуж изменяет и былых чувств больше нет. "Что для вас лучше: разоблачениемужа-изменника и крах публичной идиллии или честный развод сразу после того,как чувства охладели? (…) Я бы из двух вышеперечисленных вариантов всегдавыбрала бы второй. (…) Надо обладать смелостью и быть честным по отношению ксебе и разводиться до того, как все СМИ будут публиковать видео, как твой мужзажимает какую-то девку в клубе. В разводе нет ничего позорного, в изменах —есть", – рассудила телеведущая.Алена поведала, что в шоу-бизнесе много пар, которые давнопотеряли интерес друг другу, но продолжают быть вместе в угоду образу идеальнойсемьи. Ради лайков в соцсетях многие знаменитости наплевали на свое личноесчастье и обманывают поклонников.Звезда предположила, что проблемы в браке украинской певицы,скорее всего, возникли уже давно и нет смысла искать виноватых. "Ответственность,конечно, всегда на том, кто пошел налево, но вина может лежать и на жене. Бракнужно беречь и днем и, особенно, ночью. Если же сохранять уже нечего: едемподавать заявление на развод, а потом во все тяжкие..." – цитирует АленуВодонаеву 7 Дней. ru.