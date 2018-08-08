В ходе личного досмотра у мужчины были обнаружены 16 свертков с наркотическим средством...

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Фили-Давыдково г. Москвы задержали 20-летнего москвича по подозрению в попытке сбыта около 100 граммов марихуаны.В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции на Славянском бульваре задержали 20-летнего москвича, подозреваемого в незаконном сбыте марихуанны.В ходе личного досмотра у мужчины были обнаружены 16 свертков с веществом неизвестного происхождения. Согласно проведенному исследованию изъятое является наркотическим средством – марихуаной, общей массой около 100 граммов.Следственным отделением ОМВД России по району Фили-Давыдково г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и ст. 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-93