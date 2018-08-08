Первый в этом году паромный рейс, соединяющий Корсаков (Россия, Сахалин) с японским островом Хоккайдо, выполнен 8 августа.

Первый в этом году паромный рейс, соединяющий Корсаков (Россия, Сахалин) с японским островом Хоккайдо, выполнен 8 августа. На линии работает судно "Пингвин-32", уточняет РИА Новости. В первый рейс отправились только 13 пассажиров, однако билеты на последующие рейсы активно раскупаются. Так, на август куплено уже 88 процентов билетов.Переправа из России в Японию будет работать до 22 сентября. Время в пути – четыре с половиной часа, стоимость взрослого билета — 8360 рублей. Детский билет стоит 3900 рублей, ребенка до шести лет можно провезти бесплатно.Данная переправа является убыточной и существует за счет дотаций от властей Сахалина. Ранее высказывались опасения, что в 2018 году паром запускать не будут, однако власти решили сохранить переправу.