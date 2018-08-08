Жителей Башкирии атаковали несметные полчища мошек. Мелкие насекомые полностью оккупировали дороги. Еще один неприятный сюрприз, подготовленный погодой - вероятность града, который может обрушиться на многие регионы.

Жителей Башкирии атаковали несметные полчища мошек. Мелкие насекомые полностью оккупировали дороги.В соцсетях жители публикуют видео, снятое под Уфой на трассе М5. На кадрах видно, что над трассой вьются тысячи мошек. Из машины невозможно выйти, насекомые сразу подлетают к людям и пытаются залезть в глаза и уши.Энтомологи объясняют аномальное размножение насекомых длительной жарой, которая на северо-востоке Башкирии чередуется с сильными ливнями. Из-за этого здесь фактически создается климат, схожий с таежным.Прогнать мошкару может надвигающийся шторм. Сегодня в Уфе прошумят грозовые дожди, вероятен град и шквалистые усиления ветра до 20-25 м/с. Но воздух успеет прогреться до 27 тепла. 9 августа показатели термометров рухнут на 10 градусов, будет пасмурно и холодно, как в сентябре. Затем погода немного наладится, температура повысится до +18…+20.Еще один неприятный сюрприз, подготовленный погодой — вероятность града, который может обрушиться на многие регионы. Сегодня наибольшую угрозу это опасное природное явление представляет для бассейна Черного моря, а также в меньшей степени, но, тем не менее, для Среднего Поволжья и Южного Предуралья. В зоне вероятного поражения ядер льда будут находиться отдельные районы Кубани, особенно, Черноморское побережье и Западный Кавказ, где размеры градин могут достигать 3 см. А в открытом море на удалении 100-150 км от Туапсе и Сочи могут выпасть и 7-сантиметровые градины. Кроме того, расчеты показывают, что над акваторией Черного моря, на участке от Анапы до Магри, велика опасность формирования смерчей.В Сочи возможны ливни, грозы и град, температура воздуха будет точь-в-точь соответствовать климатической норме +26…+28. В последующие дни сохранится неустойчивая погода с вероятностью скоротечных дождей и гроз, столбики термометров в дневные часы будут колебаться от +24 до +26 градусов.