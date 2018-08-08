Самый дорогой игрок в истории России Александр Головин
передвигается с помощью костылей. Футболист получил травму правой ноги.
Самый дорогой игрок в истории России Александр Головин
передвигается с помощью костылей. Футболист получил травму правой ноги.
Карьера Головина в "Монако" началась с неприятностей. Как
сообщает Monaco Informativo 22-летний российский спортсмен повредил ногу.
Репортеры поймали звезду футбола на выходе из больницы.
Александр медленно ковылял на костылях, а на его правой конечности красовалась лангета.
Что именно случилось со спортсменом, насколько серьезна травма и сколько
времени займет восстановление представители клуба не сообщили.
Зато о происшествии с удовольствием рассказал сам спортсмен.
"У меня травма голеностопа. Операция не потребуется. Процесс восстановление
займет где-то три-четыре недели. Более развернутых комментариев пока давать не
готов", – сказал Головин изданию "Спорт Экспресс".
Как сообщает Александр перешел в "Монако" всего пару недель назад. За него вице-чемпионы
Франции отвалили ЦСКА 30 миллионов евро, и это рекордная сделка в истории
российского футбола. Фанаты очень ждали дебюта спортсмена в новой команде, он
должен был состояться 11 августа в матче французской Лиги 1 "Монако" – "Нант".
Добавим, что до этого Александра хотел купить итальянский
"Ювентус", они даже сделали официальное предложение о переходе,
однако ЦСКА не устроила сумма сделки. За Головина предложили 17 миллионов евро,
а российский клуб планировал получить за перспективного игрока более 25
миллионов.