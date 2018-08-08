Самый дорогой игрок в истории России Александр Головин передвигается с помощью костылей. Футболист получил травму правой ноги.

Самый дорогой игрок в истории России Александр Головинпередвигается с помощью костылей. Футболист получил травму правой ноги.Карьера Головина в "Монако" началась с неприятностей. Каксообщает Monaco Informativo 22-летний российский спортсмен повредил ногу.Репортеры поймали звезду футбола на выходе из больницы.Александр медленно ковылял на костылях, а на его правой конечности красовалась лангета.Что именно случилось со спортсменом, насколько серьезна травма и скольковремени займет восстановление представители клуба не сообщили.Зато о происшествии с удовольствием рассказал сам спортсмен."У меня травма голеностопа. Операция не потребуется. Процесс восстановлениезаймет где-то три-четыре недели. Более развернутых комментариев пока давать неготов", – сказал Головин изданию "Спорт Экспресс".Как сообщает Александр перешел в "Монако" всего пару недель назад. За него вице-чемпионыФранции отвалили ЦСКА 30 миллионов евро, и это рекордная сделка в историироссийского футбола. Фанаты очень ждали дебюта спортсмена в новой команде, ондолжен был состояться 11 августа в матче французской Лиги 1 "Монако" – "Нант".Добавим, что до этого Александра хотел купить итальянский"Ювентус", они даже сделали официальное предложение о переходе,однако ЦСКА не устроила сумма сделки. За Головина предложили 17 миллионов евро,а российский клуб планировал получить за перспективного игрока более 25миллионов.