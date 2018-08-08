При личном досмотре подозреваемого обнаружено два полиэтиленовых свертка с героином, общей массой около 100 граммов...

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по г. Москве задержали мужчину по подозрению в покушении на сбыт героина в крупном размере.Полицейские получили оперативную информацию о 34-летнем приезжем из страны ближнего зарубежья, который занимается распространением запрещённых средств на территории столицы.В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали злоумышленника в Новомосковском округе столицы. При личном досмотре подозреваемого обнаружено два полиэтиленовых свертка с неизвестным веществом. Согласно проведенному исследованию изъятое вещество содержит в своем составе наркотическое средство – героин, общей массой около 100 граммов.При осмотре места временного пребывания задержанного обнаружены электронные весы и сверток из полимерного материала с веществом внутри, которое согласно проведенному исследованию также содержит в своем составе героин, массой 545 граммов.Общий вес изъятого наркотика составил свыше 640 граммов.По данному факту МО МВД России "Московский" г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и ст. 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.УНК ГУ МВД России по г. Москве