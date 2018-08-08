Актриса и телеведущая Ангелина Вовк требует справедливости.
Она обвиняет сотрудников ГИБДД в некомпетентности.
Актриса и телеведущая Ангелина Вовк требует справедливости.
Она обвиняет сотрудников ГИБДД в некомпетентности.
Ангелина Михайловна стала жертвой ДТП. Сама артистка и ее
пассажир не пострадали, однако железного коня звезды немного помяло.
В своем микроблоге звезда обратилась к поклонникам за помощью.
Телеведущая рассказала, что попала в аварию и посетовала на некомпетентных
правоохранителей. Они назвали артистку виновницей, с чем та категорически не
согласна. Она готова доказать свою непричастность.
"Меня возмущает ситуация, когда солгавший нарушитель признан
невиновным. Представитель ГИБДД сразу отстаивал права нарушителя. Я изучила схему
движения и поняла, что они оба врут!" – рассказала Вовк в Instagram. Также телезвезда
отметила, что у нее нет видеорегистратора, но зато есть свидетель – во время
происшествия в машине находилась ее приятельница, которая может выступить в
качестве свидетеля. "Со мной в машине ехала моя коллега, но так как
представители ГБДД всегда приезжают очень нескоро, она должна была уехать до их
приезда. Но свидетель у меня есть!
(здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)
", – написала артистка в комментариях.
Поклонники посочувствовали Ангелине Михайловне и дали
несколько дельных советов. "Срочно купить
видеорегистратор! Подлые мужики всегда винят женщин в нарушении правил... 🙈", "Необходимо
было в объяснениях указать , что с Вами находился пассажир , а также
ходатайствовать об истребовании видеофиксации с камер наблюдения , если таковые
имеются на данном участке дороги . Если в настоящее время постановление вынесено
, вы имеете право его обжаловать", "может рядом торговый центр есть и у них
камера стоит, очень горько, что такое происходит с Вами", – писали
встревоженные поклонники.