Актриса и телеведущая Ангелина Вовк требует справедливости. Она обвиняет сотрудников ГИБДД в некомпетентности.

Актриса и телеведущая Ангелина Вовк требует справедливости.Она обвиняет сотрудников ГИБДД в некомпетентности.Ангелина Михайловна стала жертвой ДТП. Сама артистка и еепассажир не пострадали, однако железного коня звезды немного помяло.В своем микроблоге звезда обратилась к поклонникам за помощью.Телеведущая рассказала, что попала в аварию и посетовала на некомпетентныхправоохранителей. Они назвали артистку виновницей, с чем та категорически несогласна. Она готова доказать свою непричастность."Меня возмущает ситуация, когда солгавший нарушитель признанневиновным. Представитель ГИБДД сразу отстаивал права нарушителя. Я изучила схемудвижения и поняла, что они оба врут!" – рассказала Вовк в Instagram. Также телезвездаотметила, что у нее нет видеорегистратора, но зато есть свидетель – во времяпроисшествия в машине находилась ее приятельница, которая может выступить вкачестве свидетеля. "Со мной в машине ехала моя коллега, но так какпредставители ГБДД всегда приезжают очень нескоро, она должна была уехать до ихприезда. Но свидетель у меня есть!(здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написала артистка в комментариях.Поклонники посочувствовали Ангелине Михайловне и далинесколько дельных советов. "Срочно купитьвидеорегистратор! Подлые мужики всегда винят женщин в нарушении правил... 🙈", "Необходимобыло в объяснениях указать , что с Вами находился пассажир , а такжеходатайствовать об истребовании видеофиксации с камер наблюдения , если таковыеимеются на данном участке дороги . Если в настоящее время постановление вынесено, вы имеете право его обжаловать", "может рядом торговый центр есть и у нихкамера стоит, очень горько, что такое происходит с Вами", – писаливстревоженные поклонники.